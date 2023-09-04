Заявления западных политиков и журналистов о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызывают беспокойство среди украинских солдат и демотивируют их, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на мнение украинских военных. Солдат
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Заявления западных политиков и журналистов о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызывают беспокойство среди украинских солдат и демотивируют их, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на мнение украинских военных.

Солдат ВСУ, известный по позывному Салам, поделился своими мыслями о том, как критика, направленная на медленный ход контрнаступления ВСУ, негативно влияет на его товарищей по оружию. Он подчеркнул, что они всегда рассматривали сложности ситуации на передовой и не ожидали какого-то быстрого прогресса.

В статье также отмечается, что многие военные разделяют опасения Салама и также чувствуют себя обеспокоенными из-за критики, которая идет со стороны западных источников.

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