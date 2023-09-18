22-летний житель Липецка попытался украсть 60 пачек сливочного масла из сетевого магазина на общую сумму более 5000 рублей. Молодой мужчина взял коробки с маслом с витрины холодильника и быстро покинул магазин, уклонившись от оплаты.

Предварительно стало известно, что ранее этот же молодой человек уже совершал кражи из магазина, похищая несколько упаковок сыра и масла на общую сумму около 2800 рублей. Он также использовал сумку для транспортировки украденных продуктов и уходил из магазина, обходя кассы.

В отношении молодого жителя Липецка было начато уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы сроком до двух лет, сообщили в Управлении Министерства внутренних дел России по Липецкой области.