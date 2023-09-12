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Журналист и военный блогер Юрий Подоляка вместе с заместителем руководителя Исполкома Народного фронта Борисом Подольным посетили научно-производственную лабораторию в Челябинске. Об этом сообщают в объединении «Народный фронт Челябинская область».

В челябинской лаборатории специалисты занимаются системами радиосвязи, обучением операторов квадрокоптеров, а также прошивкой FPV-дронов. В производственных цехах налажено изготовление навесных систем для сброса боеприпасов с квадрокоптеров. Также челябинские специалисты наладили производство кровоостанавливающих жгутов и носилок, которые можно надежно закрепить на квадроцикле или автомобиле для быстрой эвакуации раненых с поля боя.

Своими впечатлениями от посещения челябинской научно-технической лаборатории поделился военный блогер Юрий Подоляка, заявив: «Сейчас Челябинск и Урал в целом стал кузницей, чтобы создавать образцы нового вооружения и снаряжения для нашей армии. Мозги у ребят работают шикарно. Я слышал некоторые вещи, но не знал, что они были сделаны именно здесь. Они спасают жизни наших ребят и приближают нашу общую Победу!».

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