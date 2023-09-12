Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск на одной из деловых встреч в Москве потерял сознание после пары выпитых рюмок водки. Об этом в своем материале со ссылкой на биографию миллиардера авторства Уолтера Айзексона сообщает издание Business Insider.

Автор статьи отмечает, что еще в начале 2000-х годов известный американский миллиардер решил реализовать проект по запуску космической миссии на Марс под названием «Марсианский оазис». Чтобы заполучить ракеты для данной миссии Илон Маск отправился в Москву для проведения ряда встреч с российскими бизнесменами.

При этом на деловую встречу в Москве американский бизнесмен прибыл сразу же после бурной вечеринки в Париже. Во время встречи с российскими бизнесменами в ресторане на обед подавали водку, поэтому после нескольких рюмок «Маск отключился, ударившись головой об стол». В ходе деловой встречи российские предприниматели также подарили Маску бутылку водки с этикеткой, на которой американский миллиардер был изображен на Марсе.