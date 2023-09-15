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На борту вертолета Ми-8, который пилот Максим Кузьминов угнал на территорию Украины, находилось еще двое членов экипажа. Их личности были раскрыты авторами Телеграм-канала Baza.

Сообщается, что на борту угнанного на Украину вертолета Ми-8 кроме Кузьминова находились еще 28-летние летчики Никита и Хуршед. При этом фамилии военнослужащих ВС России не раскрываются. Известно, что пилоты были выпускниками Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, а также Сызранского летного училища.

Авторы Телеграм-канала утверждают, что родственниками российских пилотов ничего не известно об их дальнейшей судьбе. При этом Главное разведывательное управление Украины и угнавший вертолет пилот Максим Кузьминов заявляют якобы о ликвидации всех членов экипажа.

Напомним, что 9 августа российский пилот Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины.

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