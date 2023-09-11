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Американский лидер Джо Байден, выступая в Ханое, случайно произнес фразу из известного фильма о войне во Вьетнаме.

С высокой трибуны он вспомнил фразу из фильма, где радиоведущий поднимал дух американских солдат во Вьетнаме, заявив: «Помните ту известную песню – «Доброе утро, Вьетнам»? Так вот, добрый вечер, Вьетнам, и доброе утро тем, кто в Америке!»

Позже журналисты выяснили, что эта фраза произошла из фильма, где Робин Уильямс сыграл радиоведущего, поднимавшего дух американских солдат во Вьетнаме. На встрече Байдена также была отмечена его оговорка, когда он назвал страны Южного полушария «третьим миром».

Байден провел несколько дней в Индии на саммите G20, однако уехал из Дели на второй день, не оставшись на третью сессию.

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