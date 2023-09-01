Около 200 украинских боевиков на легкой бронированной технике и автомобильном транспорте предприняли очередную попытку штурма позиций российских военнослужащих, расположенных в населенном пункте Работино, с северного направления. Об этом в своем
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Около 200 украинских боевиков на легкой бронированной технике и автомобильном транспорте предприняли очередную попытку штурма позиций российских военнослужащих, расположенных в населенном пункте Работино, с северного направления. Об этом в своем Телеграм-канале написал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, штурмовые бригады ВС Украины предприняли попытку прорыва обороны российских сил на Запорожском направлении в населенном пункте Работино около 07:30 по Москве. Однако в результате массированного огневого поражения противник понес значительные потери в личном составе и технике, после чего был вынужден откатиться на исходные рубежи.

Балицкий сообщил: «В очередной раз на Запорожском фронте киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат». По его словам, в результате неудачного штурма российских позиций украинские боевики понесли безвозвратные потери в количестве 156 военнослужащих.

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