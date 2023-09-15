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Балерину Приску Цайзель из Баварского государственного балета уволили из труппы мюнхенского театра после ее выступления в Крыму летом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба театра оперы и балета в Мюнхене.

По данным источника, перед увольнением балерина проводила переговоры с руководством театра и затем потребовала расторжения контракта в начале сезона. Руководство театра выполнило эту просьбу.

Приска Цайзель была частью Баварского государственного балета с 2016 года и стала примой в 2019 году. Она активно участвовала в постановках новых спектаклей.

Летом 2023 года балерина выступила на гала-концерте балета, посвященному 240-летию Севастополя, в рамках Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».

После начала спецоперации России на Украине мюнхенские сцены также разорвали отношения с российской певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым, который ранее был главным дирижером Мюнхенского симфонического оркестра.

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