Австралия проиграла 15-месячную схватку с клещом варроа

Австралийские власти прекращают усилия по полному искоренению клеща варроа и переходят к сдерживанию смертоносного пчелиного паразита, сообщает ABC News.

Порядка 30 000 ульев были подвергнуты полному уничтожению с тех пор, как 15 месяцев назад при контрольном осмотре ульев в порту Ньюкасла была выявлено заражение клещом варроа (лат. varroa).

План реагирования на вспышку варроатоза стоимостью 132 миллиона австралийских долларов стал крупнейшей операцией в рамках биологической безопасности за историю страны, поскольку прежде Австралия была последним континентом, остающемся свободным от паразитического клеща.

Во вторник (19 сентября) вечером Национальная группа управления (NMG) приняла решение о том, что искоренить клеща варроа технически невозможно и поэтому следует перейти к этапу контроля распространения варроатоза.

Это решение было принято после сведений о несоблюдении гражданами правил перемещения и тестирования ульев, а также резкого увеличения числа новых зараженных ульев на значительных территориях.

В NMG заявили, что Новый Южный Уэльс будет действовать в соответствии с временной стратегией по ограничению воздействия и замедлению распространения клеща варроа, в то время как новый план реагирования будет разрабатываться Консультативным комитетом по ЧС с вредителями растений.

Нашествие пчелиного клеща

Этот паразит, называемый на английском varroa destructor, имеет достаточно малые размеры. Его особи прикрепляются к пчелам и выедают их «жировое тело». По оценке энтомологов, жировые тела медоносных пчел являются эквивалентом печени насекомых.

Варроа достаточно быстро ослабляет пчелу-носителя, сокращая продолжительность ее жизни и подвергая высокому риску заболевания смертельными вирусами.

Джон Трейси, заместитель гендиректора Департамента первичной промышленности Нового Южного Уэльса по биобезопасности и безопасности пищевых продуктов, заявил, что переход к сдерживанию экспансии пчелиного клеща будет, прежде всего, сосредоточен на полном отказе от модели уничтожения паразита.

«В рамках этого перехода будут созданы программы по контролю распространения варроа и будут очерчены определенные зоны», – заявил Трейси. «Существующие красные зоны уничтожения пчелиного клеща в Хантере, Центральном побережье и Кемпси станут зонами контроля».

Он также сообщил, что, хотя обязательное уничтожение ульев прекратится, пчеловоды в красных зонах смогут добровольно выбрать ликвидацию зараженных ульев и иметь право на компенсацию.

«Особое внимание будет уделено решениям по контролю клещей в ульях, а также формированию промышленных условий для повышения устойчивости и поддержки услуг по опылению», – отметил Трейси.

«В пределах зон контроля будет разрешено свободное передвижение ульев, будет разрешено передвижение между этими существующими зонами в безопасных условиях, а также будет возможность передвижения по разрешению с определенными условиями, основанными на риске, внутри и за пределами этой зоны».

Доктор Трейси добавил, что департамент предоставит пчеловодам в зонах контроля антимицидные полоски, убивающие клеща варроа и никак не затрагивающие пчел.

Реакция пчеловодов Австралии

Владельцы пчелиных ферм в Новом Южном Уэльсе (на изображении выше) по-прежнему будут обязаны выполнять промывку ульев спиртом каждые 4 месяца и сообщать о результатах.

«Австралийский совет индустрии медоносных пчел» (AHBIC) в последние недели настойчиво призывал власти к переходу на модель контроля распространения варроа.

По заявлению Дэнни Ле Февра, гендиректора AHBIC, отрасль ищет сбалансированный план контроля ситуации.

«Нам необходимо подобрать способ сведения к минимуму воздействия от клеща варроа, а также найти способ повысить квалификацию наших пчеловодов, обучить их лучшим методам контроля за состоянием пчелиных ферм для борьбы с варроатозом», – сообщил он.

Ле Февр отметил, что AHIBC будет выступать за включение пакета восстановления пострадавшей индустрии производителей меда в любой переходный план властей. Он также добавил, что вопрос о введении пограничных ограничений на австралийском континенте будут решать юрисдикции других штатов и территорий.

Он считает, что клещ вряд ли будет распространяться достаточно быстро и что мониторинг станет ключевой частью плана борьбы с варроатозом.

«Мы не ожидаем, что клещи распространятся по территории со скоростью лесного пожара, у нас есть некоторое время, и поэтому пчеловодам не требуется немедленно внедрять стратегии лечения – этот процесс будет постепенным», – сообщил Ле Февр.

«Прежде нам нужно убедиться, что мы уделяем достаточно время тому, чтобы любые разрабатываемые планы оказались разумными и практичными… чтобы быть уверенными, что наши пчеловоды смогут справиться с клещами в будущем».