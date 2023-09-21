Опытные психологи помогу справиться со стрессом, пережитым третьеклассницей из Приморского края, на которую напал 39-летний мужчина.

Неизвестный попытался увести девочку в лес, но одна из ее одноклассниц, увидевшая это, сразу сообщила своему отцу о попытке похищения. Тот позвонил в полицию. Кроме того, школьницу спасли учителя, моментально отреагировавшие на действия злоумышленника и бросившиеся на помощь.

Несмотря на счастливый исход, девочка все же пережила сильный стресс и поэтому ей понадобится помощь специалистов, рассказала РИА Новости детский омбудсмен по региону Ольга Романова.

Она рассказала, что школьница воспитывается в благополучной семье и сейчас находится в полной безопасности, ее жизни ничего не угрожает. Психологи помогут девочке справиться с последствиями нападения и связанного с ним психологического потрясения.