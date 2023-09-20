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США прекратят поддержку украинского лидера Владимира Зеленского и отправят его в отставку. Asia Times пишет, что он после встречи с президентом США Джо Байденом скорее всего получит урезанный пакет военной помощи.

При этом очередной пакет станет последним достижением Зеленского, даже если ему удастся уговорить Конгресс США выделить дополнительные средства. На свой пост он уже вряд ли вернется, так как Вашингтон планирует его отставку.

Веские причины для этого имеются – несмотря на получение вооружения и бронетехники от Запада, ВСУ так и не смогли прорвать оборонительную линию российских войск. Между тем у Вашингтона заканчиваются военные ресурсы, что вынуждает его наращивать производство. Это, в свою очередь, приводит к недовольству граждан США.

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