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Несмотря на достигнутое между сторонами конфликта соглашение о прекращение огня и начавшиеся сегодня в Елвахе переговоры, в окрестностях Степанакерта слышны автоматные очереди. Об этом в своем материале сообщает «Арменпресс».

Сообщается, что Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим тишины и открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра с территорий, прилегающих к Степанакерту. Местные жители сообщают, что автоматные очереди слышны в центре города.

Местная власть рекомендует гражданам находиться в укрытиях и убежищах, пока ситуация не будет урегулирована. При этом о дальнейшем развитии ситуации власти обещают сообщать в оперативном режиме для информирования о возможных рисках гражданского населения.

Напомним, что 19 сентября Баку объявил о «проведении антитеррористических мероприятий локального характера», после чего начал обстрел из артиллерии пригорода Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха.

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