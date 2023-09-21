21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, великий двунадесятый праздник.

История о Рождестве Богородицы и ее родителях, Иоакиме и Анне, известна из апокрифического Протоевангелия Иакова, написанного во II веке.

Согласно этому рассказу, Иоаким и Анна, благочестивая семейная пара из Иерусалима, долгое время не имели детей и молились о потомстве. Однажды им явился ангел и возвестил, что Господь услышал их молитвы, и их род будет велик и благословен, и о нем будут говорить во всем мире.

После этого благовестия Анна зачала и через девять месяцев родила дочь, которую назвали Марией. Иоаким и Анна посвятили свою дочь Богу и отдали ее в Иерусалимский храм, как было тогда в обычае. Мария, имя которой переводится с еврейского как «госпожа» или «надежда», впоследствии стала Матерью Господа Иисуса Христа и символом надежды для всех верующих.

По родословной, Мария происходила из колена Иудина и рода царя Давида по отцу, а по матери – из рода первосвященника Аарона. Таким образом, она сочетала в себе как царское, так и священническое происхождение, что соответствовало пророчествам Ветхого Завета о рождении Мессии.