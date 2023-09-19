Системы противовоздушной обороны С-300 российского производства смогут с легкостью уничтожить американские истребители F-16, которые страны коллективного Запада планируют передать киевскому режиму. Об этом в своем материале сообщает обозреватель портала 19FortyFive Майя Карлин.

Как следует из авторского материала, американские истребители F-16 из состава датских или нидерландских Вооруженных сил никогда в истории не сталкивались с российскими системами ПВО в условиях реальных боевых действий. Карлин отмечает, что более совершенные российские противовоздушные системы С-300, возможно, с легкостью уничтожат истребители четвертого поколения производства США.

Еще одной сложностью, связанной с передачей истребителей F-16 вооруженным силам Украины, является процесс обучения украинских военных пилотов на новых для них типах самолетов, а также организацию квалифицированного технического обслуживания на территории Украины.