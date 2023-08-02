Анна Байкова, журналистка, решила посетить единственный салон эротического массажа для женщин в Санкт-Петербурге и поделилась своим опытом и впечатлениями с «Лентой.ру».

По словам Байковой, данный салон предлагает своим клиенткам два тарифа. По первому, за пять тысяч рублей, предоставляется обычный массаж, а также массаж одной из эрогенных зон. Второй тариф обойдется в 13 тысяч рублей и включает в себя авторскую программу, массаж двух эрогенных зон и использование различных игрушек. Кроме того, при выборе более дорогого тарифа, клиентка может взаимодействовать с массажистом.

Согласно описанию журналистки, в салоне работают всего два массажиста, и, по всей видимости, их услуги не пользуются высоким спросом. Качество проведенного массажа также оставляет желать лучшего. Несмотря на то, что сеанс длился целый час, мастер так и не смог доставить Анне удовольствие.

Когда Байкова выразила свое недовольство администратору салона по поводу неудачного массажа, та отнеслась к этому без удивления и отметила, что это мужчины. Оказалось, что многие клиентки салона предпочитают услуги массажистов-женщин.