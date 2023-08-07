В ближайшие дни юг России ожидает наступление экстремальной жары. По данным Гидрометцентра России, в Краснодарском крае температура поднимется до 40 градусов, в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях ожидается
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В ближайшие дни юг России ожидает наступление экстремальной жары. По данным Гидрометцентра России, в Краснодарском крае температура поднимется до 40 градусов, в Ставропольском крае, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях ожидается до 42 градусов, а в Калмыкии даже до 43 градусов.

На юге Центрального федерального округа погода будет немного прохладнее. В Белгородской, Тамбовской, Курской, Орловской и Рязанской областях ожидается нагрев воздуха до 36-37 градусов.

Научный руководитель организации Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни уровень ультрафиолетового излучения будет очень высоким. Во избежание негативных последствий, рекомендуется избегать пребывания на солнце в полуденные часы. Специалист также напоминает о важности использования солнцезащитных очков, одежды с длинными рукавами и головных уборов.

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