Минувшей ночью вражеские БПЛА нанесли удар по аэродрому в Пскове. Издание “Московский комсомолец” побеседовало с местной жительницей. По словам женщины, она услышала громкие звуки в 23:20, которые изначально спутала с привычной ночной ездой байкеров на мотоциклах. И только когда послышались звуки, напоминающие автоматные очереди, она поняла, что это не отголоски от езды ночных мотоциклистов.

После взрывов по городу сразу же стали слышны сирены пожарных автомобилей. Жительница Пскова рассказала журналисту издания, что взрывы слышны были достаточно долго. Однако их можно было услышать в районе аэродрома и центральной части города. В Запсковье жители многоэтажных домов могли наблюдать только зарево в стороне аэродрома.

Сейчас жизнь в городе ничем не отличается от обыденных будней. Люди спешат на работу, городской транспорт работает в обычном режиме. И только на въезде в аэродром можно увидеть представителей органов правопорядка.

Отмечается, что в результате атаки беспилотников псковского военного аэродрома, повреждение получило 4 самолет Ил-76. Также произошло возгорание топливозаправочного комплекса.