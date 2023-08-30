Минувшей ночью вражеские БПЛА нанесли удар по аэродрому в Пскове. Издание “Московский комсомолец” побеседовало с местной жительницей. По словам женщины, она услышала громкие звуки в 23:20, которые изначально спутала с
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минувшей ночью вражеские БПЛА нанесли удар по аэродрому в Пскове. Издание “Московский комсомолец” побеседовало с местной жительницей. По словам женщины, она услышала громкие звуки в 23:20, которые изначально спутала с привычной ночной ездой байкеров на мотоциклах. И только когда послышались звуки, напоминающие автоматные очереди, она поняла, что это не отголоски от езды ночных мотоциклистов.

После взрывов по городу сразу же стали слышны сирены пожарных автомобилей. Жительница Пскова рассказала журналисту издания, что взрывы слышны были достаточно долго. Однако их можно было услышать в районе аэродрома и центральной части города. В Запсковье жители многоэтажных домов могли наблюдать только зарево в стороне аэродрома.

Сейчас жизнь в городе ничем не отличается от обыденных будней. Люди спешат на работу, городской транспорт работает в обычном режиме. И только на въезде в аэродром можно увидеть представителей органов правопорядка.

Отмечается, что в результате атаки беспилотников псковского военного аэродрома, повреждение получило 4 самолет Ил-76. Также произошло возгорание топливозаправочного комплекса.

Вам может понравиться
Из-за активного использования БПЛА в зоне СВО российские инженеры ведут активные разработки в области беспилотной авиации, постоянно совершенствуя их. В польском издании Interia говорится, что  ВС России невероятно быстро развивают

Поляки оценили новый русский воздушный «авианосец» для дронов

Из-за активного использования БПЛА в зоне СВО российские инженеры ведут активные разработки в области беспилотной авиации, постоянно совершенствуя их. В польском издании Interia говорится, что  ВС России невероятно быстро развивают
Светлана Бессараб, член Комитета Государственной Думы по труду, поделилась мнением о том, что планируемое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году повлечет за собой пересмотр заработных плат всех

Зарплаты всех бюджетников в России пересмотрят после роста МРОТ

Светлана Бессараб, член Комитета Государственной Думы по труду, поделилась мнением о том, что планируемое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году повлечет за собой пересмотр заработных плат всех
После начала спецоперации на Украине многие российские знаменитости решительно покинули свою родную страну. Они осудили правительство и выступили с критикой событий. Тем не менее, со временем многие из них пересмотрели

Появился составил список артистов, вернувшихся в Россию после критики СВО

После начала спецоперации на Украине многие российские знаменитости решительно покинули свою родную страну. Они осудили правительство и выступили с критикой событий. Тем не менее, со временем многие из них пересмотрели