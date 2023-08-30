Супруга экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова высказала недовольство работой конвойной службы. Она заявила, что ее мужа якобы транспортировали в суд с украинскими боевиками, которых обвиняют в военных преступлениях в Мариуполе, передает «Московский комсомолец».

Мирослава Регинская сослалась на адвоката, который сообщил ей о перевозке супруга из «Лефортово» в одном автозаке с украинцами, назвала это халатностью и отметила, что подобные действия представляют для Стрелкова серьезную угрозу.

Напомним, что Морской городской суд 29 августа рассмотрел апелляцию о смягчении Стрелкову меры пресечения и его переводе под домашний арест. Поданная адвокатом апелляция не была удовлетворена, согласно решению суда бывший министр ДНР остается в СИЗО «Лефортово».