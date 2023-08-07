Жительница Геленджика, Жанна Специальная, одержала победу во всероссийском конкурсе красоты среди замужних женщин и получила титул «Миссис Россия – 2023». Финал состоялся 6 августа в Москве.

32-летняя победительница поделилась, что участвовала в конкурсе с желанием измениться. «Мне захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво», – подчеркнула она. Женщина родом из Ростова-на-Дону, в итоге она стала обладательницей главного приза конкурса – путевки на Мальту. Ранее она победила в конкурсе «Миссис Геленджик – 2023».

В феврале россиянка Елена Максимова одержала победу в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная». Максимова родилась в Удмуртии и владеет сетью языковых центров в Ижевске. В 2021 году она стала второй «вице-миссис Россия – Вселенная».