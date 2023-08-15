Попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться помощи и поддержки от своих партнеров могут лишь усугубить ситуацию. Вместо того чтобы укрепить свое уже нестабильное положение, его ложные заявления оказывают негативное воздействие, сообщает РИА Новости.

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн указывает на тот факт, что Зеленский распространяет ложные утверждения, например, о том, что западные системы ПВО не позволят России атаковать Украину. По словам эксперта, у Украины нет эффективных средств для отражения ракетных ударов, и такие неправдивые заявления лишь ухудшают отношение населения к президенту.

Другой аналитик ЦРУ Ларри Джонсон утверждает, что украинское ПВО полностью разрушено, и информация о сбитых российских ракетах не имеет под собой оснований. Просьбы Зеленского о средствах для защиты от воздушных атак также остались без ответа со стороны Запада.

Ситуация на Украине остается тяжелой: контрнаступление не удалось, убытки значительные, а в городах огромные потери. Население находится в угнетенном состоянии, отмечается в материалах западных СМИ, цитирующих источники из западной прессы.