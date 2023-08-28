Светлана Бессараб, член Комитета Государственной Думы по труду, поделилась мнением о том, что планируемое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году повлечет за собой пересмотр заработных плат всех категорий государственных служащих. Об этом сообщает ресурс URA.RU.

Она подчеркнула, что необходимо будет пересмотреть базовые показатели окладов и разрядов, учитывая принцип, что зарплата работников с низкой квалификацией не должна превышать заработок специалистов средней и высшей квалификации.

Светлана Бессараб также высказала информацию о намеченном повышении пенсий для военнослужащих, находящихся на пенсии, на 5,5%, в среднем до уровня 42 тысячи рублей.

Ранее Анатолий Аксаков, также депутат Государственной Думы, отметил, что увеличение МРОТ поможет сократить разрыв в доходах в России. В планах на 2024 год предусмотрено увеличение МРОТ на 18,5%. Также в этом году в России запланированы выборы президента.

Ранее был представлен законопроект в Государственную Думу о повышении стипендий для студентов до уровня МРОТ.