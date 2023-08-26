Военная техника, поставляемая Западом для ВСУ, не приспособлена для использования в суровых зимних условиях. БТР и БМП западного производства невозможно эксплуатировать в полной мере в зимний период в зоне боевых
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военная техника, поставляемая Западом для ВСУ, не приспособлена для использования в суровых зимних условиях. БТР и БМП западного производства невозможно эксплуатировать в полной мере в зимний период в зоне боевых действий на Украине, так как эта техника не рассчитана на такие климатические условия.

Военные эксперты считают, что проблемы, которые возникнут из-за ремонта западной военной техники в холодное время года, серьезно отразятся на ходе боевых действий. Ведь украинская армия столкнется со сложностями во время ремонта и обслуживания западной техники.

Минувшей зимой ВСУ уже столкнулись с проблемами с техникой, возникшими в период неблагоприятных погодных условий. Люки и траки западной техники примерзали, а узлы и агрегаты становились непригодными из-за обледенения.

Ситуация усугублялась еще и тем, что украинские военнослужащие не обладают навыками по ремонту военной техники западного образца.

Вам может понравиться
В туристической сфере Турции появилась идея исключения бесплатного алкоголя из системы all inclusive в отелях с целью снижения стоимости отдыха. Генеральный директор туроператора Bentour, Дениз Угур, высказал такую инициативу, как

В Турции хотят исключить алкоголь из all inclusive в отелях для снижения цен

В туристической сфере Турции появилась идея исключения бесплатного алкоголя из системы all inclusive в отелях с целью снижения стоимости отдыха. Генеральный директор туроператора Bentour, Дениз Угур, высказал такую инициативу, как
Информация о том, что российские вооруженные силы сконцентрировали около 45 тысяч военнослужащих и примерно 500 танков в направлении Лиманск-Купянск, активно распространяется украинскими источниками. Сообщает об этом новостной портал «Свободная Пресса».

ВСУ в страхе пытаются предугадать, куда ударят сразу сто Т-14 «Армат»

Информация о том, что российские вооруженные силы сконцентрировали около 45 тысяч военнослужащих и примерно 500 танков в направлении Лиманск-Купянск, активно распространяется украинскими источниками. Сообщает об этом новостной портал «Свободная Пресса».
Академик НАН Беларуси Владимир Логинов высказал свою точку зрения относительно проблемы глобального потепления. По словам белорусского ученого, в начале столетия выбросы парниковых газов в атмосферу составляли порядка 500 миллионов тонн

Белорусский ученый назвал страны, провоцирующие прогрессирование глобального потепления

Академик НАН Беларуси Владимир Логинов высказал свою точку зрения относительно проблемы глобального потепления. По словам белорусского ученого, в начале столетия выбросы парниковых газов в атмосферу составляли порядка 500 миллионов тонн