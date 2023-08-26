Военная техника, поставляемая Западом для ВСУ, не приспособлена для использования в суровых зимних условиях. БТР и БМП западного производства невозможно эксплуатировать в полной мере в зимний период в зоне боевых действий на Украине, так как эта техника не рассчитана на такие климатические условия.

Военные эксперты считают, что проблемы, которые возникнут из-за ремонта западной военной техники в холодное время года, серьезно отразятся на ходе боевых действий. Ведь украинская армия столкнется со сложностями во время ремонта и обслуживания западной техники.

Минувшей зимой ВСУ уже столкнулись с проблемами с техникой, возникшими в период неблагоприятных погодных условий. Люки и траки западной техники примерзали, а узлы и агрегаты становились непригодными из-за обледенения.

Ситуация усугублялась еще и тем, что украинские военнослужащие не обладают навыками по ремонту военной техники западного образца.