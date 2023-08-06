Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла жесткой критике установку трезубца на монумент «Родины-матери», находящийся в Киеве и переименование архитектурного памятника. Об этом чиновница заявила в своем Телеграм-канале. По ее словам, «мать нельзя переименовать», ее можно только любить, чего киевский режим делать не умеет.

Отметим, что украинские власти на щите монумента «Родина-мать» демонтировали герб Советского Союза, а вместо него планируется установление герба Украины – трезубца. Демонтаж герба СССР, установленного на памятнике «Родина-мать», был произведен 26 июля. Работы по установке трезубца на щит памятника начались 5 августа, однако к вечеру были приостановлены. Завершить работы по видоизменению памятника Киев планирует к 24 августу.

Отмечается, что киевский режим также решил переименовать монумент. Теперь памятник будет назваться «Украина-мать». Снятый с монумента герб СССР должен быть направлен в музей истории Украины во Второй мировой.