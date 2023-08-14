Компания YouTube продолжает активно работать над привлечением большего числа пользователей к своей платной подписке Premium.

Недавно с целью борьбы с блокировщиками рекламы видеохостинг начал тестирование новой версии всплывающих окон для пользователей, которые не используют платную подписку. В рамках этого обновления, как сообщили пользователи Reddit, появился таймер обратного отсчета, который информирует пользователей о том, сколько времени им осталось для принятия решения перед началом воспроизведения рекламы. Обычно на это предоставляется 30-60 секунд.

Остальная часть окна содержит информацию о преимуществах YouTube Premium и предоставляет выбор пользователю: «Разрешить рекламу на YouTube» или «Попробовать YouTube Premium». Это нововведение на данный момент доступно только для ограниченного числа пользователей.