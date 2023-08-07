Израильтянка Рони Эрез приняла участие в научном эксперименте, посвященном исследованию эффективности методики, которую она разработала для достижения оргазма, и которую она называет «техникой волны». Эта методика пришла к ней после операции по удалению матки. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

Согласно словам Эрез, она осознала физиологический механизм оргазма и способность своего тела контролировать его. Она описывает себя как «оргазм-инструктора» и гордится тем, что научила своей методике тысячи женщин.

Интерес к ее методике проявил профессор Джим Фауз из Карлова университета в Чехии, который специализируется на изучении взаимосвязи между мозговой активностью человека и его сексуальным здоровьем.

В ходе серии экспериментов, в которых Эрез призывалось достигнуть оргазма в разное время, был отмечен значительный всплеск уровня пролактина в образцах крови у участницы. Профессор Фауз подчеркнул, что это является доказательством подлинности оргазма.