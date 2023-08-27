В польском городе Щецин в результате хакерской атаки была парализована работа железнодорожного транспорта, а также прозвучал гимн Российской Федерации и отрывок из речи Владимира Путина. Об этом в своем материале сообщает газета Wyborcza.

Сообщается, что движение поездов было полностью парализовано в районе Щецина. При этом на частотах, которые используют сотрудники железной дороги, постоянно транслировался сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерывах звучал гимн Российской Федерации попеременно с отрывком из речи Владимира Путина.

Авторы материала отмечают, что в результате хакерской атаки движение поездов было нарушено сразу на двух железнодорожных ветках. В настоящий момент сотрудники польских правоохранительных органов занимаются поисками хакеров, организовавших массовое нарушение в работе железной дороги.

Ранее польские СМИ сообщали о взломе системы Академии военного искусства неизвестной группой хакеров. В результате атаки хакерам удалось заполучить в свои руки конфиденциальные данные польской оборонной системы.