Украинская армия израсходовала более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров с начала активных боевых действий, что привело к опустошению стратегических запасов НАТО. Об этом в своем материале сообщает журналист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его словам, согласно одной из оценок, которая была сделана в США, с начала конфликта вооруженные силы Украины израсходовали более 2 миллионов 155-миллимитровых снарядов стандарта НАТО, практических израсходовав все запасы альянса.

По оценкам американских экспертов, украинские артиллеристы в большинстве случаев ведут беспорядочный огонь по площадям, совершенно не экономя боеприпасы. Поэтому США настоятельно рекомендует командованию ВС Украины сосредоточится на поражении «наиболее важных целей на фронте».

Напомним, что США поставили Украине дальнобойные гаубицы М777 калибра 155 миллиметров, которые киевский режим активно использует для обстрелов территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.