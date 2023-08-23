Преодолевший на гидроцикле 321 километр политический заключенный из КНР был обнаружен на побережье Южной Кореи. Об этом в своем материале сообщает издание Washington Post.

По словам правозащитника из Южной Кореи Ли Дэсона, китайский политзаключенный является этническим корейцем, проживавшим в Китае, по имени Квон Пхен (китайское произношение – Куан Пинг). В настоящий момент прибывший на территорию Южной Кореи политзаключенный чувствует себя хорошо и находится в добром здравии.

По информации береговой охраны, бежавший из КНР политзаключенный хорошо подготовился к данному мероприятию. При нем был обнаружен не только дополнительный запас топлива и продовольствия, но также спасательный жилет, шлем, компас и небольшой бинокль.

Сообщается, что Квон был приговорен к 18 месяцам заключения за то, что он опубликовал в Сети фотографию, на которой сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с Адольфом Гитлером. После освобождения из тюрьмы Квон решился на побег из страны, поскольку официально ему было запрещено выезжать за пределы Китая.