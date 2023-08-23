Преодолевший на гидроцикле 321 километр политический заключенный из КНР был обнаружен на побережье Южной Кореи. Об этом в своем материале сообщает издание Washington Post. По словам правозащитника из Южной Кореи
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Преодолевший на гидроцикле 321 километр политический заключенный из КНР был обнаружен на побережье Южной Кореи. Об этом в своем материале сообщает издание Washington Post.

По словам правозащитника из Южной Кореи Ли Дэсона, китайский политзаключенный является этническим корейцем, проживавшим в Китае, по имени Квон Пхен (китайское произношение – Куан Пинг). В настоящий момент прибывший на территорию Южной Кореи политзаключенный чувствует себя хорошо и находится в добром здравии.

По информации береговой охраны, бежавший из КНР политзаключенный хорошо подготовился к данному мероприятию. При нем был обнаружен не только дополнительный запас топлива и продовольствия, но также спасательный жилет, шлем, компас и небольшой бинокль.

Сообщается, что Квон был приговорен к 18 месяцам заключения за то, что он опубликовал в Сети фотографию, на которой сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с Адольфом Гитлером. После освобождения из тюрьмы Квон решился на побег из страны, поскольку официально ему было запрещено выезжать за пределы Китая.

Вам может понравиться
В одном из районов Екатеринбурга россиянин запускал беспилотный летательный аппарат, после чего пытался скрыться от представителей правоохранительных органов. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Ural Mash. Местные жители обратились в правоохранительные

Екатеринбуржский чиновник запустил дрон в городе и попытался скрыться от полиции

В одном из районов Екатеринбурга россиянин запускал беспилотный летательный аппарат, после чего пытался скрыться от представителей правоохранительных органов. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Ural Mash. Местные жители обратились в правоохранительные
Лидер Киева уже второй раз в течение года отправляется в европейское турне с целью получения необходимого вооружения. В первой поездке он получил поддержку зарубежных союзников в плане предоставления истребителей, а

Стало известно, как украинский президент выбивал из союзников самолеты

Лидер Киева уже второй раз в течение года отправляется в европейское турне с целью получения необходимого вооружения. В первой поездке он получил поддержку зарубежных союзников в плане предоставления истребителей, а
В Ставропольском крае было принято решение об увольнении заведующей детским садом Светланы Шелар после жалоб со стороны родителей и сотрудников. Она высказывала поддержку ВСУ, где находятся на службе ее два

Уволена заведующая детсадом на Ставрополье, которая поддерживала ВСУ

В Ставропольском крае было принято решение об увольнении заведующей детским садом Светланы Шелар после жалоб со стороны родителей и сотрудников. Она высказывала поддержку ВСУ, где находятся на службе ее два