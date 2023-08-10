Одна погибшая женщина и десятки пострадавших с травмами различной степени тяжести – такие печальные последствия чрезвычайного происшествия на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Чудом выжившие после взрыва очевидцы раскрыли подробности произошедшего корреспонденту «МК».

Судя по опубликованным видео с места происшествия, взрывная волна разбила стекла и даже вырвала оконные рамы в большинстве близлежащих домов. В расположенной неподалеку швейной фабрике в цехах кучи разбитого стекла, выбитые оконные рамы и перевернутое оборудование.

По словам местного жителя по имени Андрей, его знакомые, работающие на заводе, подтверждают, что эпицентр взрыва находился на территории склада частной компании «Пиро-Росс», арендовавшей порядка 1,6 тысячи квадратных метров. Данная компания занимается пиротехникой.

Еще один свидетель мощного взрыва по имени Алексей отмечает, что на складе частной компании что-то разгружали. По его словам, сначала над складом начал подниматься белый дым, потом он почернел, а затем прогремел мощный взрыв. При этом пожара после не было, а вокруг летали только осколки выбитых стекол и оконных рам. Похоже на взрыв пиротехнического пороха, по мнению очевидца.