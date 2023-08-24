Информация о том, что российские вооруженные силы сконцентрировали около 45 тысяч военнослужащих и примерно 500 танков в направлении Лиманск-Купянск, активно распространяется украинскими источниками. Сообщает об этом новостной портал «Свободная Пресса».
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Информация о том, что российские вооруженные силы сконцентрировали около 45 тысяч военнослужащих и примерно 500 танков в направлении Лиманск-Купянск, активно распространяется украинскими источниками. Сообщает об этом новостной портал «Свободная Пресса».

Также стало известно, что под Сватово расположились российские танки Т-90, которые весят 45 тонн каждый. По информации, предоставленной Министерством обороны России, эти танки, известные как «Прорыв», участвуют в наступлении тульских десантников на Северном направлении.

Согласно анализу издания Military Watch, в специальной операции могут быть задействованы мощные российские танки «Армата». Украинские аналитики высказывают опасения о том, что появление этой техники Вооруженных Сил России на поле боя может привести к серьезным потерям среди сил Вооруженных Сил Украины.

Украинская армия сейчас стремится предвидеть точку удара на передовой линии, так как ожидается прибытие около ста единиц танков Т-14 «Армата», которые вскоре достигнут зоны конфликта.

Вам может понравиться
Польские власти предложили гражданам США покинуть территорию Белоруссии через контрольно-пропускной пункт «Тересполь». Об этом сообщает пресс-служба Пограничной стражи Польши. Как следует из опубликованного польскими пограничниками сообщения, Польская пограничная стража, в

Варшава предложила гражданам США выехать из Белоруссии через КПП «Тересполь»

Польские власти предложили гражданам США покинуть территорию Белоруссии через контрольно-пропускной пункт «Тересполь». Об этом сообщает пресс-служба Пограничной стражи Польши. Как следует из опубликованного польскими пограничниками сообщения, Польская пограничная стража, в
Научные исследователи из Соединенных Штатов беспокоятся по поводу сокращения популяции светлячков. Отмечается, что энтомологи столкнулись с трудностями в выявлении причин этого явления. Они систематически учитывают численность светлячков и стремятся определить

Gothamist: в США начали проводить перепись светлячков

Научные исследователи из Соединенных Штатов беспокоятся по поводу сокращения популяции светлячков. Отмечается, что энтомологи столкнулись с трудностями в выявлении причин этого явления. Они систематически учитывают численность светлячков и стремятся определить
Газета The Times сообщает о столкновении между защитниками ЛГБТ-«ценностей» и защитниками прав женщин. Первые создали альтернативный словарь, вызвавший критику. Представители благотворительной организации Jo’s Cervical Cancer Trust предложили заменить термин «влагалище»

В Британии составили словарь, который оскорбил женщин

Газета The Times сообщает о столкновении между защитниками ЛГБТ-«ценностей» и защитниками прав женщин. Первые создали альтернативный словарь, вызвавший критику. Представители благотворительной организации Jo’s Cervical Cancer Trust предложили заменить термин «влагалище»