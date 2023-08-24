Информация о том, что российские вооруженные силы сконцентрировали около 45 тысяч военнослужащих и примерно 500 танков в направлении Лиманск-Купянск, активно распространяется украинскими источниками. Сообщает об этом новостной портал «Свободная Пресса».

Также стало известно, что под Сватово расположились российские танки Т-90, которые весят 45 тонн каждый. По информации, предоставленной Министерством обороны России, эти танки, известные как «Прорыв», участвуют в наступлении тульских десантников на Северном направлении.

Согласно анализу издания Military Watch, в специальной операции могут быть задействованы мощные российские танки «Армата». Украинские аналитики высказывают опасения о том, что появление этой техники Вооруженных Сил России на поле боя может привести к серьезным потерям среди сил Вооруженных Сил Украины.

Украинская армия сейчас стремится предвидеть точку удара на передовой линии, так как ожидается прибытие около ста единиц танков Т-14 «Армата», которые вскоре достигнут зоны конфликта.