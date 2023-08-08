Согласно информации, предоставленной подполковником в отставке Андреем Марочко из Луганской Народной Республики, Вооруженные силы Украины используют зажигательные боеприпасы в направлении Красного Лимана в попытке вынудить российских военных покинуть свои позиции.
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Согласно информации, предоставленной подполковником в отставке Андреем Марочко из Луганской Народной Республики, Вооруженные силы Украины используют зажигательные боеприпасы в направлении Красного Лимана в попытке вынудить российских военных покинуть свои позиции. Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Марочко дополнил, что ВСУ ведут огонь зажигательными снарядами в область кременских лесов, затрагивая российские укрепрайоны. По его мнению, украинские боевики намерены поджечь сухую растительность, чтобы огонь перекинулся на позиции российских военных.

Подполковник ЛНР в отставке подчеркнул, что высокие температуры содействуют возгоранию сухой древесины в районе действий украинской армии. Однако, как отметил Марочко, резкая смена направления ветра препятствует ВСУ в осуществлении задуманного ими плана поджога российских позиций.

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