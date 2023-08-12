12 августа ВСУ осуществили попытку удара по Республике Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на официальной странице Телеграм-канала Министерства обороны России. По информации МО, киевский режим попытался
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12 августа ВСУ осуществили попытку удара по Республике Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается на официальной странице Телеграм-канала Министерства обороны России.

По информации МО, киевский режим попытался нанести удар по объектам на территории Республики Крым с помощью 20 единиц БПЛА. Отмечается, что 14 дронов были сбиты с помощью средств противовоздушной обороны, а 6 дронов подавили средства радиоэлектронной борьбы. «В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации ведомства.

О подробностях отражения ночной атаки дронов ВСУ нет, однако по информации местного населения, взрывы ночью были слышны в разных районах Крыма.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту было перекрыто движение автотранспорта. Очевидцы утверждают, что были слышны громкие взрывы, а в районе моста появился черный дым. По информации, сообщенной главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, в районе Керченского пролива средствами ПВО было сбито две ракеты. Крымский мост не поврежден, однако в целях безопасности было приостановлено автомобильное сообщение.

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