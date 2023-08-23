Согласно данным, опубликованным в издании «Военное обозрение», которое ссылается на украинские ресурсы, произошел массированный удар Вооруженных сил России по объектам Вооруженных сил Украины в городах Измаил и Рени. Отмечается, что
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Согласно данным, опубликованным в издании «Военное обозрение», которое ссылается на украинские ресурсы, произошел массированный удар Вооруженных сил России по объектам Вооруженных сил Украины в городах Измаил и Рени.

Отмечается, что эти удары были нанесены при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Несмотря на строгий запрет украинских властей распространять информацию о российских ударах, информационные источники продолжают сообщать мировой общественности о действиях Вооруженных сил России в отношении объектов ВСУ.

По данным сообщения, ночью 23 августа около дунайского порта Рени было замечено десять беспилотных летательных аппаратов «Герань», которые вели непрерывные атаки на украинские военные объекты в Измаиле и Рени.

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