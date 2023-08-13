По одному из выявленных военных объектов вооруженных сил Украины, расположенных в Николаеве, был нанесен ракетный удар Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские
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По одному из выявленных военных объектов вооруженных сил Украины, расположенных в Николаеве, был нанесен ракетный удар Вооруженными силами Российской Федерации. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские паблики.

Украинские мониторинговые каналы сообщают о мощном взрыве, который прогремел в припортовой зоне города Николаев. При этом точное место прилета российской ракеты украинские каналы не сообщают. По предварительным данным, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар крылатой или баллистической ракетой по одному из выявленных объектов ВС Украины.

Также в украинском сегменте Сети появилась информация о мощных взрывах в окрестностях населенных пунктов Голубовка и Кучеровка на Купянском направлении фронта. По всей вероятности, российская авиация нанесла удар по выявленным позициям украинских боевиков авиационными бомбами ФАБ-250-М62.

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