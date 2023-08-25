Большая часть беспилотных летательных аппаратов, которые украинские вооруженные силы применяют в зоне боевых действий, являются дронами кустарного производства, которые собираются в подвалах и гаражах буквально на коленке из комплектующих западного
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Большая часть беспилотных летательных аппаратов, которые украинские вооруженные силы применяют в зоне боевых действий, являются дронами кустарного производства, которые собираются в подвалах и гаражах буквально на коленке из комплектующих западного производства. Об этом рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, украинские военнослужащие поставили производство кустарных беспилотников на поток, поскольку на передовой они являются расходным материалом, главная цель которых доставить боеприпас к цели. Обычно такие беспилотники представляют собой довольно дешевые изделия, выполненные из пластика.

Матвийчук также отметил, что вооруженные силы Украины начали использовать дроны кустарного производства не только на передовой, но также и для атак на вглубь территории Российской Федерации. Это свидетельствует о прекращении поставок готовых изделий Западом, а также об отсутствии собственного промышленного производства, резюмировал эксперт.

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