Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинским вооруженным силам удалось установить контроль над населенным пунктом Работино на Запорожском направлении. Однако авторы Телеграм-канала «Военная хроника» опровергли данную информацию.

Как следует из опубликованного сообщения, авторам Телеграм-канала удалось связаться с российскими бойцами из 1430-го полка, которые находятся на данном участке фронте. Российские военнослужащие сообщили, что ожесточенные бои за контроль над населенным пунктом все еще идут.

Штурмовые группы ВС Украины пытаются продвигаться к центру села на юг с северной стороны, вводя в бой новые резервы. Однако российские артиллеристы постоянно работают по противнику, в результате чего он несет значительные потери.

Российские бойцы с мест подтверждают, что командование украинской армии не прекращает бросать свои подразделения в так называемые «мясные штурмы» в попытке захватить Работино. По их словам, ситуация здесь развивается по сценарию Пятихаток.