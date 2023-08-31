Украинская армия прекратила осуществлять активные атаки на населенный пункт Работино Запорожской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Архангел спецназа Z». По информации военных корреспондентов, южная часть села подконтрольна ВС России. Однако ВСУ стали двигаться в сторону населенного пункта Вербовое.

Исходя из информации, полученной по радиоперехватам переговоров украинских военнослужащих, ВСУ практически истощили свои резервы. Из-за активных боевых действий у ВСУ нет возможности эвакуировать своих раненных и погибших сослуживцев.

«Работино не взяли они, южная окраина под контролем ВС РФ. За последнюю неделю противник перестал активно наступать — бензин заканчивается», – говорится в сообщении военкоров. Также в ТГ отмечается, что теперь противник усиливает давление в сторону Вербового.

Также сообщается, что операторы дронов «Ланцет» обнаружили и ликвидировали гаубицу противника М777 на Запорожском направлении.