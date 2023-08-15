Военный корреспондент поделился уникальными кадрами, которые были сняты в одном из окопов российских подразделений, находящихся на переднем крае фронта в зоне проведения специальной военной операции.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в действительности проходят будни российских бойцов на передовой. В частности, в ролике показан вид из окопа, в котором укрылись военнослужащие из Сахалина во время артиллерийского обстрела со стороны противника.

Сперва слышен характерный свист подлетающего артиллерийского снаряда, а затем раздается звук взрыва. К счастью, на опубликованных кадрах боеприпас разрывается вдалеке, не причиняя никакого урона российским военнослужащим.

При этом военкор передал атмосферу, в которой приходится нести службу российским бойцам на передовой. Для солдат Вооруженных Сил Российской Федерации, разрывающиеся неподалеку снаряды, уже давно стали обыденностью и реалиями повседневной службы в зоне спецоперации.