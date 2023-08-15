Военный корреспондент поделился уникальными кадрами, которые были сняты в одном из окопов российских подразделений, находящихся на переднем крае фронта в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованных кадрах можно увидеть,
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный корреспондент поделился уникальными кадрами, которые были сняты в одном из окопов российских подразделений, находящихся на переднем крае фронта в зоне проведения специальной военной операции.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как в действительности проходят будни российских бойцов на передовой. В частности, в ролике показан вид из окопа, в котором укрылись военнослужащие из Сахалина во время артиллерийского обстрела со стороны противника.

Сперва слышен характерный свист подлетающего артиллерийского снаряда, а затем раздается звук взрыва. К счастью, на опубликованных кадрах боеприпас разрывается вдалеке, не причиняя никакого урона российским военнослужащим.

При этом военкор передал атмосферу, в которой приходится нести службу российским бойцам на передовой. Для солдат Вооруженных Сил Российской Федерации, разрывающиеся неподалеку снаряды, уже давно стали обыденностью и реалиями повседневной службы в зоне спецоперации.

Вам может понравиться
С 14 по 20 августа в Кубинке пройдет форум «Армия-2023», в рамках которого впервые будет представлена российская колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва», использующая боеприпасы калибра 152 мм. Об этом сообщает

На форуме «Армия-2023» будет представлена первая российская колесная САУ «Мальва»

С 14 по 20 августа в Кубинке пройдет форум «Армия-2023», в рамках которого впервые будет представлена российская колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва», использующая боеприпасы калибра 152 мм. Об этом сообщает
В результате глубокой модернизации танк Т-90 «Прорыв» получил новую систему динамической защиты, обновленную систему управления огнем «Калина» и ряд других улучшений, которые повысили его превосходство в боевой мощи и способности

Военкор «Известий» рассказал о преимуществах танка Т-90 «Прорыв» в зоне СВО

В результате глубокой модернизации танк Т-90 «Прорыв» получил новую систему динамической защиты, обновленную систему управления огнем «Калина» и ряд других улучшений, которые повысили его превосходство в боевой мощи и способности
В отличие от Канады, Германия пока не сумела разработать законодательный механизм для конфискации российских транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», находящихся на ее территории в различных аэропортах. Согласно информации, опубликованной украинским изданием

Власти Германии пока не нашли способов конфискации российских «Русланов»

В отличие от Канады, Германия пока не сумела разработать законодательный механизм для конфискации российских транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», находящихся на ее территории в различных аэропортах. Согласно информации, опубликованной украинским изданием