Необычное происшествие произошло на концерте известной американской рок-группы Disturbed: во время выступления во Флориде солист Дэвид Дрейман решил временно прервать шоу из-за плачущей девочки. Согласно информации, предоставленной британской газетой Metro,
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Необычное происшествие произошло на концерте известной американской рок-группы Disturbed: во время выступления во Флориде солист Дэвид Дрейман решил временно прервать шоу из-за плачущей девочки.

Согласно информации, предоставленной британской газетой Metro, маленькая поклонница находилась в зале и с воодушевлением подпевала любимым музыкантам. Дрейман заметил ее и пригласил на сцену, однако девочка испугалась этой неожиданной ситуации и заплакала. В ответ на ее реакцию солист решил временно остановить выступление, спрыгнул со сцены и подошел к ограждению, где стояла плачущая девочка.

Он обратился к ней и сказал, что не хотел напугать. Солист также узнал, что ее имя – София, и похвалил ее за то, что она знает почти все песни группы. После того, как девочка успокоилась, концерт был продолжен.

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