Российские Вооруженные силы России ударили по промышленному объекту в городе Луцк на территории Украины. Об этом проинформировал мэр Луцка, Игорь Полищук, в своем канале в Telegram.

Полищук подчеркнул, что произошло попадание по одному из промышленных предприятий в городе. Он добавил, что все экстренные службы находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры.

Подтверждение о поражении промышленного объекта поступило также от главы Волынской областной военной администрации, Юрия Погуляйко. Он сообщил, что удар пришелся на одно из предприятий промышленности в областном центре.

Ранее сообщалось, что ночью 15 августа, в трех украинских городах – Львове, Луцке и Днепре – раздались взрывы.