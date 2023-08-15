Российские Вооруженные силы России ударили по промышленному объекту в городе Луцк на территории Украины. Об этом проинформировал мэр Луцка, Игорь Полищук, в своем канале в Telegram. Полищук подчеркнул, что произошло
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские Вооруженные силы России ударили по промышленному объекту в городе Луцк на территории Украины. Об этом проинформировал мэр Луцка, Игорь Полищук, в своем канале в Telegram.

Полищук подчеркнул, что произошло попадание по одному из промышленных предприятий в городе. Он добавил, что все экстренные службы находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры.

Подтверждение о поражении промышленного объекта поступило также от главы Волынской областной военной администрации, Юрия Погуляйко. Он сообщил, что удар пришелся на одно из предприятий промышленности в областном центре.

Ранее сообщалось, что ночью 15 августа, в трех украинских городах – Львове, Луцке и Днепре – раздались взрывы.

Вам может понравиться
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» компания «Швабе-СпецАвто» представила компактный автомобиль скорой медицинской помощи с улучшенными техническими характеристиками. Как следует из сообщения пресс-службы компании «Швабе», главным достоинством автомобиля является сочетание

«Швабе-СпецАвто» презентовала компактную машину скорой помощи на форуме «Армия-2023»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» компания «Швабе-СпецАвто» представила компактный автомобиль скорой медицинской помощи с улучшенными техническими характеристиками. Как следует из сообщения пресс-службы компании «Швабе», главным достоинством автомобиля является сочетание
В отличие от Канады, Германия пока не сумела разработать законодательный механизм для конфискации российских транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», находящихся на ее территории в различных аэропортах. Согласно информации, опубликованной украинским изданием

Власти Германии пока не нашли способов конфискации российских «Русланов»

В отличие от Канады, Германия пока не сумела разработать законодательный механизм для конфискации российских транспортных самолетов Ан-124 «Руслан», находящихся на ее территории в различных аэропортах. Согласно информации, опубликованной украинским изданием
Попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться помощи и поддержки от своих партнеров могут лишь усугубить ситуацию. Вместо того чтобы укрепить свое уже нестабильное положение, его ложные заявления оказывают негативное воздействие,

Зеленский подписал себе приговор из-за поражения на поле боя

Попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться помощи и поддержки от своих партнеров могут лишь усугубить ситуацию. Вместо того чтобы укрепить свое уже нестабильное положение, его ложные заявления оказывают негативное воздействие,