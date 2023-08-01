Российские вертолеты Ка-52 активно помогают военнослужащим сдерживать атаки украинских националистов на запорожском направлении. Как сообщает военкор издания «Известия» Кирилл Ольков, вылеты вертолетов происходят как днем, так и ночью, даже в период «светомолчания» на аэродроме.

Ка-52 готовят к вылету еще до рассвета, проводя дозаправку и довооружение. Эти боевые вертолеты выполняют свою миссию независимо от погодных условий, обеспечивая непрерывный контроль воздушного пространства.

«Аллигаторы» обычно вылетают в паре с Ми-8, который предоставляет поддержку в небе. На месте событий также находится группа спасения, а стрелки помогают экипажу в выполнении задач.

Штурман вертолета Ми-8 с позывным «Сокол» объяснил, что их задача – обеспечить поисково-спасательную операцию и прикрыть ударные вертолеты. Вылеты проходят разнообразно, их количество может достигать до шести за день.