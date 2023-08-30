Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по разгрузочной железнодорожной станции, где находились вагоны с боеприпасами для украинской армии. Информацию об уничтожение боеприпасов ВСУ в
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Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по разгрузочной железнодорожной станции, где находились вагоны с боеприпасами для украинской армии. Информацию об уничтожение боеприпасов ВСУ в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка озвучил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, также было уничтожено два пункта временной дислокации (ПВР) противника в окрестностях Старомайорского, еще один ПВР вооруженных сил Украины был поражен в окрестностях населенного пункта Новополь. Возле Урожайного российские бойцы уничтожили наблюдательный пункт противника вместе с автомобилем, перевозившим боеприпасы.

Ударными беспилотниками были поражены два легковых пикапа украинских боевиков с личным составом в окрестностях совхоза «Октябрь» и Левадного. В ходе контрбатарейной борьбы российская армия уничтожила минометные расчеты в окрестностях Владимировки и Новодонецкого, а также два буксируемых артиллерийских орудия «Гиацинт» юго-восточнее Привольного.

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