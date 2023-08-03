В лесу Упоровского района Тюменской области обнаружена семья старообрядцев с детьми без оформленных документов. Информация об этом поступила от объединенной пресс-службы судебной системы региона в Telegram-канале.

Семья, включая малолетних детей, была найдена в лесу недалеко от деревни Боровушка. Дети в возрасте примерно одного и трех лет не имеют свидетельств о рождении и не состоят на учете в больнице.

Родители, старообрядцы, утверждают, что дети не нуждаются в медицинской помощи, поэтому не обращались в больницу. Они отказались показывать детей для проверки медработникам, но заявили о намерении оформить необходимые документы.

Полиция проверила семейную пару и не нашла оснований для уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Органы соцзащиты обратились в суд с иском о установлении материнства касательно несовершеннолетних детей, и суд удовлетворил его частично.