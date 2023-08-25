В туристической сфере Турции появилась идея исключения бесплатного алкоголя из системы all inclusive в отелях с целью снижения стоимости отдыха. Генеральный директор туроператора Bentour, Дениз Угур, высказал такую инициативу, как сообщает Turizm Guncel.

По словам Угура, алкогольные напитки составляют значительную часть расходов для отельеров, поэтому отказ от предоставления их бесплатно позволит уменьшить издержки и сделать туры более доступными. При этом он не предлагает полностью отказываться от алкоголя. По его плану, «алкогольные пакеты» можно будет приобрести дополнительно.

Ранее туристический эксперт Саваш Даш разъяснил причины резкого подорожания отдыха в Турции для российских туристов. Он отметил, что это связано с повышением цен на продукты, электроэнергию и топливо в стране. Другим фактором, влияющим на увеличение стоимости отдыха, стал успешный летний сезон 2022 года. Даш пояснил, что представители туристической индустрии рассчитывали на аналогичный спрос и намеренно повысили цены.