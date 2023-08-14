Эдвард Люттвак, политический консультант Государственного департамента и Министерства обороны США, в интервью РБК выразил мнение о том, что Украине следует пересмотреть свои планы относительно контроля над Крымом в целях завершения конфликта.

Согласно словам Люттвака, для достижения окончания конфликта важно, чтобы Украина отказалась от стремления вернуть Крым. Он также указал на разрушение инфраструктуры как «очень весомый аргумент» в пользу завершения конфликта.

Эксперт также подчеркнул, что страны Запада могут использовать материальную помощь как средство давления на Киев, чтобы добиться переговоров. Санкции против России также могут быть одним из инструментов, которые Запад может активизировать.

Таким образом, по мнению Люттвака, завершение конфликта позволит Украине сохранить свою независимость и самостоятельность в выборе будущего, включая возможность стремления к членству в НАТО.