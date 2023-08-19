Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали несколько фотографий с последствиями ракетного удара, который был нанесен российскими военными по территории Новокраматорского машиностроительного завода. Предприятие расположено в городе Краматорск на
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Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали несколько фотографий с последствиями ракетного удара, который был нанесен российскими военными по территории Новокраматорского машиностроительного завода.

Предприятие расположено в городе Краматорск на севере Донецкой Народной Республики. До сегодняшнего дня производственные мощности Новокраматорского машиностроительного завода использовались вооруженными силами Украины для хранения и ремонта военной техники и боеприпасов к ней.

По словам гауляйтера Краматорска, один из цехов предприятия был полностью уничтожен в результате ракетного удара со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом официального подтверждения о нанесении ракетного удара по территории завода со стороны российской армии Министерством обороны озвучено еще не было.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пожарные бригады пытаются локализовать пожары, возникшие впоследствии ракетного удара в производственном цеху завода.

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