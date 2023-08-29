Барражирующий боеприпас производства российской компании ZALA, входящей в состав концерна «Калашников», зарекомендовал себя, как эффективное и высокоточное средство уничтожения бронетехники противника в зоне проведения специальной военной операции.

В Сети показали макет перспективной модели самоходного разведывательно-ударного комплекса, оснащенного шестнадцатью трубчатыми направляющими для пусков барражирующих боеприпасов «Ланцет». Внешне бронемашина напоминает реактивную систему залпового огня.

На шасси автомобиля высокой проходимости разместилась сама пусковая установка в задней части, посредине установлена кабина управления ударными дронами, а в передней части кабина водителя комплекса. По данным некоторых источников, грузовым шасси в новом комплексе станет «Урал-4320».

Однако по информации других экспертов, шасси автомобиля высокой проходимости, которое будет использовано в качестве базы разведывательно-ударного комплекса, станет камазовское с кабиной «Астейс». Подобные машины с двигателем КамАЗ 740.30, развивающим 260 лошадиных сил, и колесной формулой 6х6 несколько лет назад были показаны на Международном военно-техническом форуме «Армия».