Кадры уничтожения тылового объекта вооруженных сил Украины, в котором размещались украинские боевики, были опубликованы в Сети. На кадрах снятых беспилотным летательным аппаратом ВС России, можно увидеть штурм группой спецназа места
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Кадры уничтожения тылового объекта вооруженных сил Украины, в котором размещались украинские боевики, были опубликованы в Сети. На кадрах снятых беспилотным летательным аппаратом ВС России, можно увидеть штурм группой спецназа места дислокации боевиков ВСУ.

Ночной рейд группы спецназа российской армии для уничтожения казармы с командным составом ВСУ, расположенной в тылу, был снят беспилотником, оснащенным прибором ночного видения. На опубликованных кадрах можно увидеть, как российские бойцы спецназа (на фото отмечены красным) окружили позиции украинских боевиков (на фото отмечены синим).

После чего по месту дислокации командного состава ВС Украины было нанесено несколько выстрелов из ПТУРов. В результате, личный состав украинских боевиков, включая командиров, был ликвидирован. Также был уничтожен, находившийся рядом склад с боеприпасами. Успешно выполнив поставленную задачу, бойцы спецназа ВС РФ благополучно пересекли линию боевого соприкосновения и вернулись на исходные позиции.

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