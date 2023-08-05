В украинском сегменте Сети распространяется сразу несколько видео с якобы моментом атаки морского дрона на большой десантный корабль «Оленегорский горняк» в бухте Новороссийска, а также его буксировкой в порт после полученных повреждений.

На кадрах опубликованного видеоролика можно увидеть, как судно, похожее своим силуэтом на большой десантный корабль «Оленегорский горняк», с большим креном на левый борт заводят в порт Новороссийска два буксира. Анализ видео позволяет предположить, что российский корабль получил повреждения с левого борта после атаки украинского надводного беспилотника.

Напомним, что атака морскими надводными безэкипажными катерами вооруженных сил Украины на бухту Новороссийска была произведена рано утром 4 августа. В настоящий момент официального подтверждения о повреждениях большого десантного корабля «Оленегорский горняк» со стороны Министерства обороны Российской Федерации не поступало.