В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в ходе которого пассажир напал на водителя такси и угнал его автомобиль. По информации источника, начиная с начала поездки, пассажир вел себя агрессивно. В ответ на
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В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в ходе которого пассажир напал на водителя такси и угнал его автомобиль.

По информации источника, начиная с начала поездки, пассажир вел себя агрессивно. В ответ на это, водитель решил не продолжать выполнение заказа и высадил клиента около АЗС на Октябрьской набережной. Однако такое действие не понравилось пассажиру, который напал на водителя, нанес ему телесные повреждения и затем скрылся, угнав его автомобиль Hyundai Solaris.

В результате нападения водителя госпитализировали с множественными травмами. Поиски автомобиля привели к его обнаружению в одном из дворов, однако злоумышленник до сих пор на свободе. Следователи в настоящее время рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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